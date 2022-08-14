64 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN EYÜP HEMŞİRE, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

64 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN EYÜP HEMŞİRE, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

14.08.2022 13:28

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan ve 64 gün sonra ölü olarak bulunan hemşire Eyyüp Güneş (21), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan ve 64 gün sonra ölü olarak bulunan hemşire Eyyüp Güneş (21), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Haziran'da, Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güneş, arama çalışmalarının 64'üncü gününde, ölü olarak bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Güneş'in cansız bedeni ailesine teslim edildi. Dün gece Şeyh Musa Camisi'ne getirilen Güneş'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

YORUMLAR
500
64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi 64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Siirt, Güneş, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 64 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN EYÜP HEMŞİRE, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 20:01:01. #1.13#
SON DAKİKA: 64 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN EYÜP HEMŞİRE, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement