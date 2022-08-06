Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 57'nci gün - Son Dakika
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Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 57'nci gün

06.08.2022 13:26
Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 57'nci gün

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 57'nci güne girildi.

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 57'nci güne girildi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında ise 57'nci güne girildi. Bazı yerlerde su seviyesinin düşük olması nedeniyle iş makineleriyle arama yapıldı. Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş, Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından debinin yüksekliği ve zorlu doğa şartlarına rağmen arama çalışmaları sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Güneş, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 57'nci gün - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 57'nci gün - Son Dakika
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