Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 5 gün önce piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, Botan Çayı'nın Güleçler, Narsuyu ve Ayvalıbağ köyleri mevkisinde de yürütülüyor.

Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 135 kişinin katıldığı çalışmalarda, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle halat bağlanan rafting botları da kullanılıyor.

Çay kenarındaki ağaçlık ve kayalık alanlarda da arama yapan ekipler, bazı bölgelerde ise dron desteğiyle çalışmaları sürdürüyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.