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Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

22.02.2022 12:17
Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Siirt'te sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri müstehcen paylaşımların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce kentte 4 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve sabit diske el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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