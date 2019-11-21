Siirt'te narkotik uygulaması

Siirt'te narkotik uygulamasında 182 kişinin GBT sorgusu yapıldı, uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Kasım'da kentin çeşitli mahallelerinde narkotik suçların önlenmesine yönelik "Narko Alan" uygulaması yapıldığı bildirildi.
Uygulamada GBT sorgusu yapılan 182 kişiden 16'sının uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, aramalarda satışa hazır 23 fişek metamfetamin, 14 fişek toz esrar, 5 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildiği, 14 araca bin 874 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.