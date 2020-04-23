Siirt'te nesli tükenmekte olan 'Sarı benekli semender' bulundu - Son Dakika

Siirt'te nesli tükenmekte olan 'Sarı benekli semender' bulundu

Siirt'te nesli tükenmekte olan 'Sarı benekli semender' bulundu Siirt'tin Şirvan ilçe kırsalında nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu.

Siirt'te nesli tükenmekte olan 'Sarı benekli semender' bulundu SİİRT - Siirt'tin Şirvan ilçe kırsalında nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince biyo çeşitlilik tür izleme çalışmaları sırasında Şirvan ilçe kırsalında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu. Ekipler, nesli tükenmekte olan semenderi inceledikten sonra doğal yaşam ortamına bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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