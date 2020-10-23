Siirt'te nüfusu az olan köylerde derslerin tamamı yüz yüze eğitimle işlenecek - Son Dakika

Siirt'te merkeze bağlı nüfusu az olan yerleşim yerlerinde eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldığı belirtildi.

Okulların 1, 2, 3, 4. ile 8. sınıfların haftada iki şer gün yüz yüze eğitim yapacağı ifade edilen açıklamada, öğrenci sınıf kademeleri iki gruba ayrılarak bir grup pazartesi ve salı günleri, diğer grup ise perşembe ve cuma günleri yüz yüze eğitim göreceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatil olan çarşamba günlerinde okulların dezenfekte edileceği, okul öncesi eğitim kurumlarının tamamı haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapacak. Merkeze bağlı, köy nüfusu az yerleşim yerleri ve birleştirilmiş sınıflı okullarda derslerin tamamı yüz yüze eğitimle işlenmesine, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında gerekli görülmesi halinde Valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir."