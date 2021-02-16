Siirt'te ocak ayında konut satışları yüzde 5,6 oranında azaldı

Siirt'te konut satışları ocak ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 185 olarak gerçekleşti. Siirt'te konut alanların yüzde 56'sı ikinci el konutları tercih etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 37,9 azalırken, Siirt'te konut satışları yüzde 5,6 azaldı. Siirt'te konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında azalarak 185 oldu. Bu satışların 82'si ilk satış, 103'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Siirt'te ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74 oranında azalarak 15 oldu. İpotekli satışın 8'i ilk satış, 7'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SİİRT