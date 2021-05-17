Siirt'te odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Siirt'te TOKİ konutlarındaki bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Doğan Mahallesi 1247. Sokak TOKİ evlerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT