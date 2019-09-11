Siirt'te "öğrenci taşıma güvenliği" toplantısı
1 saat önce
Siirt'te, öğrenci taşıma güvenliği toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Siirt'te, öğrenci taşıma güvenliği toplantısı yapıldı.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda İl Trafik Şube Müdürü Evren Taşdemir başkanlığında yapılan toplantıda, taşımalı sistemde çalışan sürücülere ve rehber personele servis araçları yönetmeliği anlatıldı.
Trafik Şube Müdürlüğü Başpolisi Bilal Çırak, kural hatası ve eksiklikler hakkında sürücüleri bilgilendiren Çırak, sürücülerin trafik kurallarına mutlak surette uymalarını istedi.
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