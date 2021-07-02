Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Siirt'te 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimin verildiği Siirt'te 90 bin öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı, tatilde dilenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden Avzem Gül Kılıçaslan, karne aldığı içi mutlu olduğunu dile getirerek, "Salgın döneminde öğretmen ve arkadaşlarımdan ayrı kalmam beni üzdü. Tatili dinlenerek geçireceğim" dedi.

Elif Beren Aşan ise dinlenip kitap okuyacağını, ancak yaz tatilinde arkadaşlarını çok özleyeceğini söyledi.