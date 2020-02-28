Siirt'te öğrenciler Mehmetçik için şehitlikte bir araya geldi - Son Dakika

Siirt'te bir grup öğrenci İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri anmak için şehitlik ziyaretinde bulundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nin organize ettiği etkinliğe katılan öğrenciler, Türk bayraklarıyla şehitliğe gitti. Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerler için dua etti. Dün gece şehit haberini duyunca büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Ümmi gülsüm Aslan adlı öğrenci, şehit olan Mehmetçikler için çok üzüldüğünü, yaralı askerler içinde şifa bulmaları için hep dua ettiğini söyledi. Aslan,"33 şehidimiz İdlib'de şehit düştü. Kalplerimiz her zaman onlarla oldu. Dualarımızda her zaman onlarla oldu. Yanlarında olamadık ama dualarımız onlarla birlikte" dedi.



Ebru Siyahtoprak adlı öğrenci ise, "33 şehidimizin mekanı inşallah cennet olur. Geri kalan yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehit ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu. - SİİRT