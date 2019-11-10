Son Dakika Haberleri: Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
Son Dakika Güncel Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

7 saat önce

Siirtli öğrencilerin 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde yaptığı koreografi büyük ilgi gördü.

Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi, System.String[]

Siirtli öğrencilerin 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde yaptığı koreografi büyük ilgi gördü.


Pervari ilçesi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle koreografi yaptı.


Okul bahçesinde yapılan etkinlikte drone görüntüyle koreografi yapan öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açtı.


Etkinlik öğrencilerin bahçede açtığı sergiyle sona erdi. - SİİRT

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
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