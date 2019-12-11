Siirt'te öğrencilerden empati yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te öğrencilerden empati yürüyüşü - Son Dakika

Siirt'te öğrencilerden empati yürüyüşü

7 saat önce

Siirt'te, Gençlik ve Kültür Evi öncülüğünde bir grup öğrenci, engellilerin yaşadığı zorluğu anlatmak için ellerindeki pankartlarla yürüdü.

Siirt'te öğrencilerden empati yürüyüşü, System.String[]

Siirt'te, Gençlik ve Kültür Evi öncülüğünde bir grup öğrenci, engellilerin yaşadığı zorluğu anlatmak için ellerindeki pankartlarla yürüdü.

Gençlik ve Kültür Evi önünde toplanan öğrenciler, Güres Caddesi'nden Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.


Grup adına açıklama yapan Gençlik ve Kültür Evi sorumlusu İdris Tan, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe vatandaşların destek verdiğini aktardı.


Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Tan, şunları kaydetti:


"Üniversite öğrencileri, engelliler ve ailelerinin katılımıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte engelli kardeşlerimizin yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Şehrimizde birçok noktada trafik ışıklarının sesli uyarı sistemli olmayışı görme engellilerin hayatını tehlikeye atıyor. Görme, bedensel ve zihinsel tüm engellilerin yaşamını kolaylaştıracak adımların atılmasını bekliyoruz."

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu
Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Son Dakika Haberleri
21:24 Sudan'dan "terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması" talebi - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:21 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan basın toplantısı düzenledi (1) - Son Dakika
21:20 Sözcü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmamıştır" - Son Dakika
21:18 8. TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'nda "çocuk medyasında dönüşüm" konuşuldu - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te öğrencilerden empati yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]