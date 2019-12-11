Siirt'te öğrencilerden empati yürüyüşü - Son Dakika

Siirt'te, Gençlik ve Kültür Evi öncülüğünde bir grup öğrenci, engellilerin yaşadığı zorluğu anlatmak için ellerindeki pankartlarla yürüdü.

Gençlik ve Kültür Evi önünde toplanan öğrenciler, Güres Caddesi'nden Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.



Grup adına açıklama yapan Gençlik ve Kültür Evi sorumlusu İdris Tan, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe vatandaşların destek verdiğini aktardı.



Engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Tan, şunları kaydetti:



"Üniversite öğrencileri, engelliler ve ailelerinin katılımıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte engelli kardeşlerimizin yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Şehrimizde birçok noktada trafik ışıklarının sesli uyarı sistemli olmayışı görme engellilerin hayatını tehlikeye atıyor. Görme, bedensel ve zihinsel tüm engellilerin yaşamını kolaylaştıracak adımların atılmasını bekliyoruz."