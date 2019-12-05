Son Dakika Haberleri: Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi
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Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi

6 saat önce

Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi.

Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi, System.String[]

Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi.


Ortaokullarda verilen eğitimde öğrencileri bilgilendiren Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir, sağlıklı nesiller yetiştirmek için güvenilir gıda hakkında öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özdemir, gıda satın alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, "Bakanlığımızın gıda üreten, satışını ve dağıtımını yapan gıda işletmelerine uyguladığı kayıt sistemine göre satın alınan ürünlere dikkat edilmesi gerekir. Öğrencilere ambalajlı ürünlerde etiket bilgileri, toplu tüketim yerlerinde işletmelerin uyması gereken hijyen kuralları ve gıda zehirlenmeleri durumunda '174 Alo Gıda' hattının çalışma usullerini anlattık." dedi.

Enver Özdemir, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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