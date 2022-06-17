Siirt'te öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te öğrencilere karne hediyesi

17.06.2022 15:40
Siirt'te öğrencilere karne hediyesi

Siirt'in Şirvan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca öğrencilere karne hediyesi verildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca öğrencilere karne hediyesi verildi.

MHP İl Başkanı Fatih Cantürk ve partililer, ilçeye bağlı Pirinçli köyünü ziyaret etti.

Şehit Faik Yüce İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Cantürk, karne alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bir yılı geride bırakan öğrencileri tebrik eden Cantürk, "Zorlu koşullarda bile hiçbir zaman bu güzel evlatlarımızın eğitimini eksik ettirmeyen, onlara bir anne, baba şefkati ile koşan kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ederim. Başta şehit Faik Yüce olmak üzere tüm şehitlerimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

YORUMLAR
500
Ülkü Ocaklarından 100 bin öğrenciye karne hediyesi 'hızlı okuma yazılımı' Ülkü Ocaklarından 100 bin öğrenciye karne hediyesi 'hızlı okuma yazılımı' Karne hediyeleri nelerdir? 2022 en güzel karne hediyeleri! ilköğretim, ortaokul, lise okul karne hediyeleri Karne hediyeleri nelerdir? 2022 en güzel karne hediyeleri! ilköğretim, ortaokul, lise okul karne hediyeleri
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:53:43. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement