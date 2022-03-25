Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

25.03.2022 10:41
Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Genç Kızılay İl Başkanı Sultan Kesici ve beraberindeki gönüllüler, Yunus Emre İlkokulunu ziyaret etti.

Okulun ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen gönüllüler, daha sonra okulun konferans salonunda Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi, öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

Öğrencilere kurumu tanıtan filmler izleten gönüllüler, daha sonra öğrencilere Kızılay yeleği giydirdi.

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı

Kızılay, Siirt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement