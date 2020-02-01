Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi - Son Dakika
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Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.

Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı İlkokulunda görevli sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma ise sürüyor.

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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