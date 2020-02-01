Son Dakika › Güncel › Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi - Son Dakika
Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı İlkokulunda görevli sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.
Olayla ilgili adli soruşturma ise sürüyor.
Son Dakika Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu Doğa Koleji'nde maaşlar önümüzdeki hafta yatacak Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi