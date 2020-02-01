Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan ücretli öğretmenin görevi sonlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan ücretli öğretmenin görevi sonlandırıldı - Son Dakika

Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan ücretli öğretmenin görevi sonlandırıldı

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencisinin saçını çekip, tokatlayan ücretli öğretmenin görevine son verildi.

Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan ücretli öğretmenin görevi sonlandırıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencisinin saçını çekip, tokatlayan ücretli öğretmenin görevine son verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Karşıyaka köyündeki ilkokuldaki ücretli öğretmenin sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Ücretli öğretmen B.A'nın ikinci sınıf öğrencisi N.T'nin saçını çekip tokatladığı bilgisini veren Edip, "Öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verildi. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilerek psikolojik destek sağlandı." dedi.

Karşıyaka, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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