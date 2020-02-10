Siirt'te öğrenicilerin tatil sevinci karla birleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te öğrenicilerin tatil sevinci karla birleşti - Son Dakika

Siirt'te öğrenicilerin tatil sevinci karla birleşti

6 saat önce

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar evden getirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkardı.

Siirt'te öğrenicilerin tatil sevinci karla birleşti, System.String[]

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar evden getirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkardı.


Siirt'in Eruh ilçesi kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı. - SİİRT

Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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