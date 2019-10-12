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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme

46 dakika önce

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFE) eğitimi verildi.

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme, System.String[]

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFE) eğitimi verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve KEFE birim sorumlusu Bülent Sevgili, Şirvan ilçe konferans salonunda, kadın-erkek cinsiyet ve fırsat eşitliği, kız çocuklarının okullaşmasına yönelik öğretmen ve öğrencileri bilgilendirdi.


Sevgili, 42'si öğretmen 450 öğrencinin eğitim çalışmalarına katıldığını belirterek, kadınların sosyo-ekonomik alanda güçlenmesi ve toplumsal yaşamda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.


Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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