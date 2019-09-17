Son Dakika Haberleri: Siirt'te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdi
Son Dakika Genel Haber

Siirt'te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdi

1 saat önce

Siirt'te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdiSİİRT - Siirt Alpaslan Anaokulu öğretmenleri atık malzemeleri toplayıp boyayarak okulun çehresini değiştirdi.

Siirt'te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdi

SİİRT - Siirt Alpaslan Anaokulu öğretmenleri atık malzemeleri toplayıp boyayarak okulun çehresini değiştirdi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okuldaki eksikleri tespit eden okul yönetimi kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Hafta sonları ve akşamları okula gelerek eksiklikleri gidermeye çalışan öğretmen ve personellerin davranışı velilerin takdirini topladı.

Okuldaki atık malzemeleri toparlayıp düzenledikten sonra boyaladıklarını kaydeden Alpaslan Anaokulu müdürü Ruşen Yılmaz, atıl durumdaki malzemeleri bu şekilde yeniden kullandıklarını söyledi. Yılmaz, öğretmen ve personelle birlikte çalışmanın kendilerini olduğu gibi öğrenci velilerini de mutlu ettiğini dile getirdi. Kullanılmayan atık malzemelerin değerlendirerek okula kandırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Okulumuzun ikinci eğitim öğretim yılı ama buna rağmen sıfırdan başlayıp çok güzel bir hale soktuk. Binanın içerisi olsun, bahçe olsun güzel çalışmalarımız oldu ki bunlarda son faaliyetlerimiz. İçeride duvar boyamalar yaptık. Dışarıda da lastik ve paletlerimizi boyadık. Çocukların daha iyi bir ortamda eğitim-öğretim görmesi için çalışıyoruz" dedi.

Siirt'te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdi

Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul inşaatı bitmedi, cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görüyorlar
Oyuncu Akın Akınözü'nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 23:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te öğretmenler atık malzemelerle okulun çehresini değiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]