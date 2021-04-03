Siirt'te öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilen köy karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde bir köy, bazı öğretmenlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Günbuldu köyünde artan vaka sayıları nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Günbuldu İlk ve Ortaokulunda görevli bazı öğretmenlerde de vaka tespit edildi.

Pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespitinin sürdüğü köyde, sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaç için gerekli tedbirler alındı.