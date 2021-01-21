Siirt'te öğretmenlerin başlattığı kampanya ile bir okula kütüphane kazandırıldı - Son Dakika

Siirt'te bir grup öğretmenin başlattığı kampanyayla kent merkezindeki bir okula kütüphane kazandırıldı.

Şirvan Damlı İlkokulunda öğretmenlik yapan Yusuf Özüş'ün öncülüğünde bir grup öğretmen, Siirt merkezindeki 75. Yıl Ortaokulu'na kütüphane kurmak için sosyal medyada 1,5 ay önce "Sen de bir fidan dik" adlı kampanya başlattı.

Türkiye'nin dört bir yanından kampanyaya destek veren hayırseverler, 3 bin kitap ile masa, sandalye, kitaplık ve zeka geliştirici materyal bağışı yaptı.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan proje sorumlusu Özüş, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kütüphanenin 1,5 ay gibi kısa bir sürede kurulduğuna dikkati çeken Özüş, kütüphanenin 81 ildeki vatandaşların emekleriyle kurulmasının önemine değindi.

Kampanyaya sanatçıların, iş çevrelerinin ve eğitimcilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Özüş, ülkenin en ücra köşesinden vatandaşların dahi kitap gönderdiğini bildirdi.

"Halkımızın yoğun ilgisi bizleri çok duygulandırdı. Sadece bir kütüphaneyle yetinmeyeceğiz. Tüm çevre okullarımıza kütüphane kurmayı hedefledik." diyen Özüş, kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilerin mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu aktardı.

Öğrencilerden Dilan Dayan da derslerden arta kalan zamanlarında arkadaşlarıyla kütüphanede kitap okuduklarını söyledi.

Açılışa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç da katıldı.