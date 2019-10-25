Siirt'te öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

SİİRT ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı.

Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı.