Siirt'te "Okul Destek Projesi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Okul Destek Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Kurum binasında düzenlenen programda "Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti"nden yararlan ailelerin 12-15 yaş arası karnelerini getiren çocukları yemekte buluştu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ailelere ekonomik desteğin yanı sıra sosyal desteğin de verildiğini söyledi.





Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinden yararlan ailelerin çocukların okul durumunun takip edildiğini ve yeteneklerine uygun kurslara yönlendirildiğini belirten Marakçı, "Çocuklarımız için gezi, piknik ve sinema gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın serbest zamanını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla bugün karne hediyesi olarak yemek ikramında bulunduk. Çocuklarımızla yakından ilgileniyoruz, geleceğe dair düşüncelerini dinliyoruz. Çocuklarımıza her türlü desteği ve hizmeti veriyoruz." şeklinde konuştu.



"İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın" düşüncesiyle ailelerin ve çocuklarının her zaman yanında olduklarını kaydeden Marakçı, ailelerin her sorunu ile yakından ilgilendiklerini dile getirdi.



Marakçı, çocukların rehber öğretmenleriyle uzman personelin irtibat halinde olduklarına işaret eden Marakçı, "Çocuklarımızın varsa uyum problemleriyle de ilgileniyorlar. İl genelinde yaklaşık 900 aileye her ay ortalama 1 milyon liraya yakın ekonomik destek sağlanmaktadır. Bu çocuklar hepimizin, herkesin bu konuda duyarlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

