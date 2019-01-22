Siirt'te Okul Önlerinde Yaya Geçidi ve Çizgi Çalışması Başlatıldı
1 saat önce
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan okullarda, okul önlerinde, yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları başlattı.
Siirt Belediyesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan okullarda, okul önlerinde, yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları başlattı.
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan Atatürk
İlkokulu önünde yaya geçidi ve çizgi çalışması yapıldı. Şehir merkezinde bulunan okul önlerinde yaya geçidi ve yol çizgileri yapının en kısa sürede tamamlanacağını belirtildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:02 Kaynak: İHA
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