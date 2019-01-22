Son Dakika Haberleri: Siirt'te Okul Önlerinde Yaya Geçidi ve Çizgi Çalışması Başlatıldı

Siirt'te Okul Önlerinde Yaya Geçidi ve Çizgi Çalışması Başlatıldı

1 saat önce

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan okullarda, okul önlerinde, yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları başlattı.

Siirt'te Okul Önlerinde Yaya Geçidi ve Çizgi Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan okullarda, okul önlerinde, yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları başlattı.

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu önünde yaya geçidi ve çizgi çalışması yapıldı. Şehir merkezinde bulunan okul önlerinde yaya geçidi ve yol çizgileri yapının en kısa sürede tamamlanacağını belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Siirt Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti

MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:39:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Okul Önlerinde Yaya Geçidi ve Çizgi Çalışması Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]