Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri köy okullarında 138 öğrenciyi ziyaret ederek bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te okul servis araçları denetlendi - Son Dakika

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