Son Dakika Haberleri: Siirt'te okul servis araçları denetleniyor
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Siirt'te okul servis araçları denetleniyor

1 saat önce

Siirt'te yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılıyor.

Siirt'te okul servis araçları denetleniyor, System.String[]

Siirt'te yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Öğrencileri Taşıma Güvenliği" uygulaması kapsamında kentte servis araçlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıyor.

Uygulama kapsamında 323 okul servis aracı kontrol edilirken, 9 araca cezai işlem uygulandı.


Ekipler, sürücüleri taşıma güvenliği konusunda bilgilendirdi.


Uygulama ve denetimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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