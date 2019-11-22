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Siirt'te okul sporları değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Siirt'te okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Siirt'te okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, 2019-2020 yılı okul sporları yönetim sistemi hakkında sunum yapıldı.


Okul sporları il koordinatörü Mehmet Emin Tektekin, çocuk ve gençlerin sporla ilk okulda tanıştığını, daha fazla katılım sağlanması için el birliğiyle çalışacaklarını aktardı.

Türkiye genelinde spor faaliyetlerinde önemli bir noktaya gelindiğini kaydeden Tektekin, Siirt'te de spor faaliyetlerinde başarıyı artırmak için daha fazla gayret beklediklerini, yapılacak çalışmalarla öğrencilerin Türkiye çapında önemli başarılara ulaşacağına inandıklarını aktardı.

Tektekin, katılımcılara sinevizyondan sistem ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, tertip komitesi üyeleri, sportif eğitim uzmanları, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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