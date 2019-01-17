Siirt'te Okul Temsilcileri Toplantısı

Eğitim-Bir-Sen Siirt
Şube Başkanı Murat Şeker
, okul temsilcileriyle bir araya geldi. Sendika
binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şeker, eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu belirterek, hep birlikte sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Sadece eğitim sorunlarını dile getirmeyen sendika olarak Türkiye
'nin demokratikleşmesine de katkıda bulunduklarını aktaran Şeker, "Sendikacılıkta çeyrek asırdır hak mücadelesi yürüten Eğitim-Bir-Sen hiçbir zaman çizgisinden sapmadı. Yine kuruluşundan bu yana medeniyet değerlerimize sahip çıkan anlayışla hareket etmeye devam ediyor." dedi.
Okul temsilcilerini dinleyen Şeker, şöyle konuştu:
"Sendikacılık bir gönül ve fedakarlık işi. Sadece emek mücadelesi vermekle kalmayan sendikamız, katsayı uygulamasından başörtüsü sorununa, 28 Şubat
'tan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar bu durumlarda milletinin yanında olmuştur."