Son Dakika Haberleri: Siirt'te Okul Temsilcileri Toplantısı

Siirt'te Okul Temsilcileri Toplantısı

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, okul temsilcileriyle bir araya geldi.

Siirt'te Okul Temsilcileri Toplantısı, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, okul temsilcileriyle bir araya geldi.

Sendika binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şeker, eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu belirterek, hep birlikte sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.


Sadece eğitim sorunlarını dile getirmeyen sendika olarak Türkiye'nin demokratikleşmesine de katkıda bulunduklarını aktaran Şeker, "Sendikacılıkta çeyrek asırdır hak mücadelesi yürüten Eğitim-Bir-Sen hiçbir zaman çizgisinden sapmadı. Yine kuruluşundan bu yana medeniyet değerlerimize sahip çıkan anlayışla hareket etmeye devam ediyor." dedi.


Okul temsilcilerini dinleyen Şeker, şöyle konuştu:

"Sendikacılık bir gönül ve fedakarlık işi. Sadece emek mücadelesi vermekle kalmayan sendikamız, katsayı uygulamasından başörtüsü sorununa, 28 Şubat'tan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar bu durumlarda milletinin yanında olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Siirt, Güncel
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