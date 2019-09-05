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Siirt'te okula uyum eğitimleri başladı

8 dakika önce

Siirt'te 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayan öğrenciler için "Okula Uyum Programı" başladı.

Siirt'te okula uyum eğitimleri başladı, System.String[]

Siirt'te 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayan öğrenciler için "Okula Uyum Programı" başladı.

Siirt Alparslan İlkokulunda öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla uyum programı etkinliği düzenlendi.


Okul yönetimince çocukların okul fobisini yenmeleri amacıyla çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve palyaço gösterisi sunuldu.


Okul Müdürü Bahattin Çelik, çocukların okul fobisini yenmeleri için etkinlik düzenlediklerini söyledi.


Çocukların okuldaki ilk günü olması dolayısıyla onlara okulu sevdirmek için çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Okul rehberlik servisimiz velilerin bilgilenmesi için broşür hazırladı. Velilerimiz ve öğrenciler öğretmenleriyle tanıştı. Okul bölümleri öğrencilere tanıtıldı. Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bazı çocuklarımızın okul fobisi vardı fakat bu etkinliklerle okul fobisini yenmiş olduklarına inanıyorum."

Velilerden Ayhan Yüksel da okula yeni başlayan çocukların sıcak bir ortamla karşılaşmasının mutluluk verici olduğunu anlatarak, "Çocuklarımızın okul fobisini yenmeleri açısından güzel bir etkinlik oldu. Okula ilk gelişlerinde sıcak bir ortamla karşılaştılar, mutlu oldular." dedi.

Birinci sınıfa başlayan Ahmet Demirhan da yaz tatilinin güzel geçtiğini aktararak, "Bugün arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle tanıştık. Okulumu çok sevdim ve çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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