Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Doğan Mahallesi Selahattin Eyyubi Anaokulunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Ö. ve K.T. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bulunan 2 televizyon, 2 masaüstü bilgisayar, kombi, yazıcı ve modem okul yönetimine teslim edildi.