Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı

6 saat önce

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan okullar arası genç erkekler ve kadınlar basketbol bölge şampiyonası müsabakaları başladı.

Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı, System.String[]

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan okullar arası genç erkekler ve kadınlar basketbol bölge şampiyonası müsabakaları başladı.


Siirt'te yapılan müsabakalara Elazığ, Mardin, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Batman, Bitlis ve Diyarbakır okullarından 18 takım, 280 sporcunun katılacağı basketbol grup müsabakaları 14 Eylül kapalı spor salonunda başladı. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, 2019-2020 yılı basketbol okullar arası müsabakalarının başladığını söyledi. Olgaç, "10 ilden basketbol çalışmaları devam ediyor. Şu anda ilimizdeler. 10 erkek takım 8 kadın takım ilimize basketbol müsabakaları için geldi. 6 gün boyunca ilimizde onları misafir edeceğiz. Toplam 280 sporcu, idareci ve antrenör ilimizde 6 gün boyunca müsabakalarını yapacaklar. Onları en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Bütün sporcu ve antrenör arkadaşlara başarılar dilerim. Bu dönemde bütün çevre illerden bu bölge şampiyonasıdır. Burada birinci olanlar Türkiye şampiyonasına gidecekler. Alt yapıya çok önem verdiğimiz için bütün okullarda bu çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.


Deprem nedeniyle 5 sporcuyla turnuvaya katıldıklarını belirten Elazığ Atatürk Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Necdet Tatar, "Deprem dolayısıyla sayı olarak 5 kişi geldik ama sağ olsunlar organizasyon harika. Kalma yönünden de bize çok yardımcı oldular. İnsanlar gerçekten çok güler yüzlü her konuda da bize yardımcı oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Acımızı birazda olsa hafifletti arkadaşlar. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Adıyaman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Kalay ise "Siirt bizi son derece güzel karşıladı, güzel ağırladı. Şuanda da maçlarımız başladı. Gençler bu tür müsabakalara bu tür etkinliklere sosyal faaliyetlere katıldığı zaman hem kendini geliştiriyorlar hem de mutlu oluyorlar. Anadolu kültürünü öğreniyorlar. Diğer illerden gelen sporcularımızla sıcak ilişkiler kuruyorlar. Bunlar son derece önemli. Bizim öğrencilerde baya bir Siirt'i sevdiler" şeklinde konuştu.


Turnuvada birinci olan takım bölgeler arası finallere katılmaya hak kazanacak. - SİİRT

basketbol, Türkiye, Siirt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi! O anlar kamerada
Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]