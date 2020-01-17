Siirt'te okullar arası izleme sınavı ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Siirt Mili Eğitim Müdürlüğünce geçen ay il genelinde düzenlenen izleme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Siirt'te eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların öğrenci velilerin desteğiyle her geçen gün arttığını söyledi.



Siirt'te eğitimi hak ettikleri noktaya taşıyacaklarını belirten Edip: "Öğrencileri yarış atı gibi koşturmuyoruz, böyle bir niyetimiz yok. Her öğrencinin farklı bir dünya ve farklı yetenekleri olduğunu bu yetenekleri de ortaya çıkaracak etkinlik ve çalışmalar düzenleyerek bu öğrencileri kazanmayı amaçlıyoruz. Her öğrenci bizim için niteliklidir. Bu gibi etkinlik ve çalışmalar niteliği daha da artıracaktır. Eğitimde Siirt'i hak ettiği noktaya getirmek için tüm arkadaşlarımızla özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Balcı ise geçen ay yapılan il geneli izleme sınavına 35 bin öğrencinin katıldığını, her kademede ilk üçe giren öğrencilere çeşitli ödüller vererek öğretmen ve aileleriyle birlikte onure ettiklerini söyledi.



Programa, Vali Yardımcısı Selim Erkovan, İl Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.