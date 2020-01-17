Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonası düzenlendi

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonası düzenlendi, System.String[]

Siirt'te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında dereceye giren öğrencilere madalya verildi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya lise ve ortaokul düzeyinde çok sayıda sporcu katıldı.

Kurum Müdürü Hüsam Olgaç, yaptığı konuşmada, gençlerin sportif gelişimlerine yönelik her yıl çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kent genelinde "yüzme bilmeyen kalmasın" temasıyla başlatılan aktivitelere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Olgaç, şöyle konuştu:

"Gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 8 liseden 67 erkek ve 18 kız öğrenci ile 15 ortaokulundan 26 erkek ve 18 kız öğrenci ilgi gösterdi. Farklı branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren ilk üç sporcuya madalya verdik. Yüzmenin yanı sıra çeşitli sportif etkinliklerimiz yıl sonuna kadar devam edecek."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti
Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:23:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]