Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında dereceye giren öğrencilere madalya verildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya lise ve ortaokul düzeyinde çok sayıda sporcu katıldı.

Kurum Müdürü Hüsam Olgaç, yaptığı konuşmada, gençlerin sportif gelişimlerine yönelik her yıl çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kent genelinde "yüzme bilmeyen kalmasın" temasıyla başlatılan aktivitelere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Olgaç, şöyle konuştu:

"Gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 8 liseden 67 erkek ve 18 kız öğrenci ile 15 ortaokulundan 26 erkek ve 18 kız öğrenci ilgi gösterdi. Farklı branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren ilk üç sporcuya madalya verdik. Yüzmenin yanı sıra çeşitli sportif etkinliklerimiz yıl sonuna kadar devam edecek."