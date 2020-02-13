Siirt'te okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te okullar tatil edildi - Son Dakika

Siirt'te okullar tatil edildi

6 saat önce

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Siirt'te okullar tatil edildi, System.String[]

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi. - SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Liseli Umutcan, kardan ev yaptı
Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]