Son Dakika Haberleri: Siirt'te okullara alınacak 675 işçi için 4 bin 910 kişi başvuru yaptı
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Siirt'te okullara alınacak 675 işçi için 4 bin 910 kişi başvuru yaptı

42 dakika önce

Siirt'te okullara alınacak 675 işçi için 4 bin 910 kişi başvuru yaptıSİİRT - Siirt'te Toplum Yararına Programlar kapsamında il ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere 675 personel alımına 4 bin 910 kişi başvurdu.

Siirt'te okullara alınacak 675 işçi için 4 bin 910 kişi başvuru yaptı

SİİRT - Siirt'te Toplum Yararına Programlar kapsamında il ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere 675 personel alımına 4 bin 910 kişi başvurdu.

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen TYP kapsamında 675 işçi alımı için kura çekildi. Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda noter huzurunda çekilen kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Siirt İŞKUR Müdürü Ömer Aslan, TYP kapsamında il ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere 500'ü temizlik, 175'i de güvenlik olmak üzere 675 kişi için kura çekildiğini söyledi. Kuranın herkesin katılımıyla noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten Aslan, "İl geneli okullarda çalıştırılmak üzere merkezde 270 temizlik alımına 4 bin 380 kişi, 110 güvenlik alımına 530 başvuru yapıldı. Bu başvurular için herkesin huzurunda noter tarafından merkez başta olmak kura işlemi yapıldı. Kurada ismi çıkanlar yakın zamanda okullarda çalıştırılacak. Program 30 Haziran 2020'de sona erecek" diye konuştu.

Siirt'te okullara alınacak 675 işçi için 4 bin 910 kişi başvuru yaptı

Siirt, İşçi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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