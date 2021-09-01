Siirt'te okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

Siirt'te okullarda uyum eğitimi başladı

Siirt'te anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Siirt'te anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Okula velileriyle gelen öğrenciler, maske kontrolünün ardından sınıflara alındı. Sınıflarında kendileri için hazırlanan balonlar ve süslemelerle karşılanan öğrencilere uyum sürecinin ilk gününde velileri eşlik etti. Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, okulda salgınla mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığını, öğrencilerin 3 gün boyunca yüz yüze yürütülecek uyum eğitimine devam edeceğini söyledi.

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