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Siirt'te "ölen meclis üyesinden silinen su borçlarının faizinin istendiği" haberine ilişkin açıklama - Son Dakika

Siirt'te "ölen meclis üyesinden silinen su borçlarının faizinin istendiği" haberine ilişkin açıklama

15.12.2021 16:48
Siirt'te "ölen meclis üyesinden silinen su borçlarının faizinin istendiği" haberine ilişkin açıklama

Siirt Belediyesi, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "kayyumun ölen meclis üyesinden silinen su borçlarının faizini istediği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Siirt Belediyesi, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "kayyumun ölen meclis üyesinden silinen su borçlarının faizini istediği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında ödenmeyen su borçları faizlerinin silinmesine ilişkin haberler yapıldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının gerekli doğduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt Belediye Meclisi tarafından ödenmeyen su borçları faizlerinin silinmesine ilişkin olarak almış olduğu 3 Aralık 2019 tarih ve 143 sayılı meclis kararıyla görevi ve yetkisi olmadığı halde mevzuata aykırı olarak, il merkezinde yaşayan vatandaşların su borçlarının gecikme zammını yüzde 90 oranında indirdiği, bahse konu gecikme zamlarının tahsil edilemediği ve bu şekilde kamu kaynağında artışa engel olarak, kamu zararına sebebiyet verdiği Mülkiye Müfettişlerince tanzim edilen raporla belediyemize bildirilmiştir. Ayrıca Danıştay'dan yürütmenin durdurulması ile ilgili Belediyemize intikal eden herhangi bir karar da bulunmamaktadır."

İlgili hükümlere göre oluşan kamu zararının giderilmesi amacıyla meclis kararını onaylayan tüm meclis üyelerinden tahsili gerektiği belirtilen açıklamada, bu hususta kararda imzası bulunan tüm siyasi parti belediye meclis üyelerine tebligat gönderildiği aktarıldı.

Belediyeyi hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Öte yandan kayyum döneminde de su borçlarında ödenmeyen faiz alacaklarının silinmesi ve faiz alacaklarındaki indirim ise pandemi döneminde vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla Hükümetin teklifi ile kanun yapma görevi ve yetkisi olan TBMM tarafından kabul edilen 3 Aralık 2021 tarih ve 7326 saylı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' kapsamında mevzuat gereğince uygulanmıştır. Bu süreçte 1935 abone yararlanmıştır."

Açıklamada, resmi kuruluşların açıklamaları dışında yapılan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Siirt Belediyesi, Medya, Siirt, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 'ölen meclis üyesinden silinen su borçlarının faizinin istendiği' haberine ilişkin açıklama - Son Dakika


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