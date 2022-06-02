Siirt'te "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak - Son Dakika
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Siirt'te "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak

02.06.2022 11:14
Siirt'te "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kentte Olgunlaşma Enstitüsü kurulacağını bildirdi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kentte Olgunlaşma Enstitüsü kurulacağını bildirdi.

Edip, yaptığı açıklamada, kentte yapılan eğitim yatırımlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Olgunlaşma Enstitüsü kurulacak iller arasında Siirt'in de yer aldığını ifade eden Edip, "Farklı alanlarda hizmet verecek enstitümüz, her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek ve hayata geçireceği projelerle farklılık ortaya koyacak." dedi.

Kurtalan ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Fen Lisesinin de kurulacağını aktaran Edip, bu kurumların da geleceğin Türkiye'sine önemli katkılar sunacağını ve kentin eğitim kalitesinin daha da artacağını kaydetti.

Edip, eğitim yatırımlarında kendilerine destek veren Bakan Özer, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Siirt, Güncel, Son Dakika

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