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Siirt'te oluşturulan özel eğitim sınıfı açıldı

6 saat önce

Siirt'te oluşturulan özel eğitim sınıfının açılışı yapıldı.

Siirt'te oluşturulan özel eğitim sınıfının açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Mehmet Akif Ersoy Orta Okulundaki sınıfın açılışında 3'ü kız 4 öğrencinin öğrenim göreceği özel eğitim sınıfında 2 öğretmen görev alacağını söyledi.

Sınıfın çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini aktaran Edip, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne denk gelmesi bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Kentteki bütün okullarda böyle bir sınıf açmayı düşünüyoruz. Amacımız, engelli öğrencilerin daha temiz, nezih ve kaliteli ortamda ders görmelerini sağlamak." dedi.

Siirt'te oluşturulan özel eğitim sınıfı açıldı

Mehmet Akif Ersoy, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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