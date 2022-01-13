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Omicron varyantına karşı aşı çağrısı - Son Dakika

Omicron varyantına karşı aşı çağrısı

13.01.2022 17:11

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Omicron varyantına karşı en etkili mücadelenin aşı olduğunu belirtti.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Omicron varyantına karşı en etkili mücadelenin aşı olduğunu belirtti.

Ömür, Omicron'a karşı bireysel tedbirlerin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Bugün itibarıyla ilimizde Kovid-19 vakalarında belirli bir artış gözlemlemekteyiz. Virüse karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uyulması bekleniyor." dedi.

Siirt'te aşılamanın düşük olduğunu, oranları artırmak için merkez, ilçe ve kırsalda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ömür, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirt olarak aşılamada istenilen seviyede değiliz maalesef. Birinci doz aşılamada yüzde 70'i yeni aştık, ikinci doz aşılamada yüzde 61'lerdeyiz. Bunlar bizi endişelendiriyor. Çünkü bu varyantının sonunun gelmesi için mutlaka toplumun büyük çoğunluğunun en azından yüzde 80'inin aşı olması gerekiyor. Vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyoruz. İlçelerimizde, köylerimizde aşı timleri kurduk, faaliyete geçirdik. Merkezde 2 alışveriş merkezinde ve üniversitede sabit stantlar oluşturduk. İlimizdeki tüm hastaneler, aile sağlığı ile toplum sağlığı merkezlerinde aşı yapılıyor."

Omicron varyantına karşı aşı çağrısı
Omicron varyantına karşı aşı çağrısı
Omicron varyantına karşı aşı çağrısı

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İl Sağlık Müdürü, Hisarcık, Omicron, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Omicron varyantına karşı aşı çağrısı - Son Dakika


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