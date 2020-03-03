Siirt'te önceki hafta işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te geçen hafta bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Şubat'ta Pervari'nin Köprüçay köyü Kırgeçit mezrasında F.Ç'nin yaşamını yitirdiği arazi kavgasında katil zanlısı olarak aranan K.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



5 jandarma komando timi tarafından drone destekli yapılan titiz çalışmalar sonucu K.Ç, saklandığı Pervari'nin Tosuntarla köyünde hayvan otlatma amacıyla kurulan çadırda suç aleti av tüfeğiyle yakalandı.



Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Siirt'in Pervari ilçesinin Köprüçay köyünde 27 Şubat'ta akraba iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, ağır yaralanan F.Ç. (60), kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.