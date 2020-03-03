Siirt'te önceki hafta işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te önceki hafta işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te önceki hafta işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Siirt'te geçen hafta bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Siirt'te önceki hafta işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı, System.String[]

Siirt'te geçen hafta bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Şubat'ta Pervari'nin Köprüçay köyü Kırgeçit mezrasında F.Ç'nin yaşamını yitirdiği arazi kavgasında katil zanlısı olarak aranan K.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


5 jandarma komando timi tarafından drone destekli yapılan titiz çalışmalar sonucu K.Ç, saklandığı Pervari'nin Tosuntarla köyünde hayvan otlatma amacıyla kurulan çadırda suç aleti av tüfeğiyle yakalandı.


Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Siirt'in Pervari ilçesinin Köprüçay köyünde 27 Şubat'ta akraba iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, ağır yaralanan F.Ç. (60), kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak
Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:39:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te önceki hafta işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]