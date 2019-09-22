Son Dakika Haberleri: Siirt'te organik pekmez yapımına devam ediliyor
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Siirt'te organik pekmez yapımına devam ediliyor

1 saat önce

Siirt'te ateş üzerindeki kazanlarda kaynatılarak imal edilen organik pekmezin yapımına devam ediliyor.

Siirt'te organik pekmez yapımına devam ediliyor, System.String[]

Siirt'te ateş üzerindeki kazanlarda kaynatılarak imal edilen organik pekmezin yapımına devam ediliyor.


Siirt'in Eruh ilçesi kent merkezinde ikamet eden Mustafa Beytekin adlı üzüm üreticisi, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezinin doğal enerji deposu olduğunu söyledi. Toplanan üzümlerin hazırlanan havuzlarda ezdirilerek, önce şurup haline getirildiğini aktaran Beytekin, "Daha sonra ateş üzerinde koyulan kazanlarda 6 saat boyunca ateşte kaynatarak pekmez haline dönüşüyor. Ürettiğimiz katkısız, doğal ve enerji deposu pekmezi daha sonra Siirt'teki firmalara satıyoruz. Kilosu 35 ile 40 lira arasında değişen pekmez Siirt'in yanı sıra il dışından da rağbet görüyor. Özellikle soğuk kış aylarında yoğun tüketiliyor" dedi. - SİİRT

Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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