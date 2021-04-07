Siirt'te ortaokul öğrencileri kadın yaşam merkezine gezdi - Son Dakika

Siirt Sancaklar Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezini gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkezi ziyaret eden kız öğrencilere yürütülen kurslarla ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Merkezde kadın ve çocuklara yönelik çok sayıda branşta kurs verildiği belirtilen açıklamada, öğrencilerin kursları gezerek eğitmenler eşliğinde havuzda yüzdüğü, özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik bu tür sosyal ve sportif etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.