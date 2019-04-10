Son Dakika Haberleri: Siirt'te Otomobil Botan Çayı'na Devrildi

Siirt'te Otomobil Botan Çayı'na Devrildi

51 dakika önce

Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te Otomobil Botan Çayı'na Devrildi, System.String[]
Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Selim Özalp (46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt- Eruh kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrildi.

Otomobildeki Serhat (21) ve Sait Özalp (23), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlileri, sürücü Özalp'i bulmak için arama çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:21 Kaynak: AA
Özalp, Botan Çayı, Siirt, Güncel
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