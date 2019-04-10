Siirt'te Otomobil Botan Çayı'na Devrildi
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Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:21 Kaynak: AA
'te otomobilin Botan Çayı
'na devrilmesi sonucu 2 kardeş araçtan çıkmayı başardı, kaybolan babanın bulunması için çalışma başlatıldı. Mehmet Selim Özalp
(46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt- Eruh
kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrildi.
Otomobildeki Serhat (21) ve Sait Özalp (23), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. AFAD
, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlileri, sürücü Özalp'i bulmak için arama çalışması başlattı.
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