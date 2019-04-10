Siirt'te Otomobil Botan Çayı'na Uçtu
1 saat önce
Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:48 Kaynak: İHA
'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı
'na uçtu. AFAD
ekipleri, çaya uçan araçta bulunan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Salih Özalp
'in kullandığı 56 AAC 681 plakalı otomobil, saat 14.45 sıralarında Siirt- Eruh
karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Botan Çayı'na uçtu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince Botan Çayı'nda Salih Özalp'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis