Son Dakika Haberleri: Siirt'te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Siirt'te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

36 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, Kurtalan- Batman kara yolunun Mağrip köyü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtaki Tuba Ergün, Sufret Yüksel ile Sahiye ve Muhammet Ubeyit Koşar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tuba Ergün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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