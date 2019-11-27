Siirt'te otomobil devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tayfun Eligüzel'in kullandığı 31 AGH 82 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan karayolu Yağmurtepe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Eligüzel ile Muhammet Işıktaş ve Fırat Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı