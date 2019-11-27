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Siirt'te otomobil devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tayfun Eligüzel'in kullandığı 31 AGH 82 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan karayolu Yağmurtepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Eligüzel ile Muhammet Işıktaş ve Fırat Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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